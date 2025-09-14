Ooredoo lance de nouveaux forfaits promotionnels Dima Ooredoo, exclusivement sur son application mobile

Toujours à l’écoute de ses clients et engagé dans la digitalisation de ses services, Ooredoo Algérie annonce le lancement de trois nouveaux forfaits promotionnels dans le cadre de son offre Dima Ooredoo, disponibles uniquement via l’application mobile My Ooredoo.

Ces forfaits, valables 30 jours, ont été conçus pour offrir davantage de liberté, de connectivité et de valeur ajoutée aux clients prépayés Dima Ooredoo, en combinant internet mobile, appels et bonus attractifs.

Voici les détails des offres :



* 450 DA : 6 Go + 1000 DA de bonus, valables 7 jours

* 700 DA : 10 Go + appels illimités vers Ooredoo + 1500 DA de bonus, valables 14 jours

* 2000 DA : 80 Go + appels illimités vers Ooredoo + 5000 DA de bonus, valables 28 jours

Ces forfaits sont accessibles exclusivement via l’application My Ooredoo, une plateforme simple, intuitive et disponible en arabe, français et anglais, permettant aux utilisateurs de gérer leurs services en toute autonomie et de profiter d’offres spéciales.

Avec cette nouvelle initiative, Ooredoo renforce sa position de leader de la digitalisation en Algérie et réaffirme sa volonté d’offrir à ses clients des solutions toujours plus innovantes, flexibles et adaptées à leurs besoins quotidiens.