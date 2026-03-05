La CNAS lance un nouveau service numérique pour les assurés

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a annoncé le lancement d’un nouveau service numérique permettant aux assurés de vérifier et de télécharger l’attestation des salaires déclarés par leur employeur.

Dans un communiqué publié mardi, la CNAS indique que cette initiative s’inscrit dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la qualité du service public, notamment à travers la numérisation des démarches, la simplification des procédures et la réduction de la charge administrative pour les citoyens.

Grâce à ce nouveau service, les assurés sociaux peuvent désormais accéder facilement à l’attestation des salaires déclarés par leur employeur, la consulter et la télécharger en ligne.

L’accès à ce service se fait via l’espace personnel El-Hanaa, accessible à l’adresse suivante : https://elhanaa.cnas.dz