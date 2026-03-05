La CNAS lance un nouveau service numérique pour les assurés

Dans un communiqué publié mardi, la CNAS indique que cette initiative s’inscrit dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la qualité du service public, notamment à travers la numérisation des démarches, la simplification des procédures et la réduction de la charge administrative pour les citoyens.
Grâce à ce nouveau service, les assurés sociaux peuvent désormais accéder facilement à l’attestation des salaires déclarés par leur employeur, la consulter et la télécharger en ligne.
L’accès à ce service se fait via l’espace personnel El-Hanaa, accessible à l’adresse suivante : https://elhanaa.cnas.dz