Téléphonie et fibre : l’ANP lance deux usines pour produire équipements et réseaux en Algérie

L’Armée nationale populaire (ANP) se lance dans l’industrie numérique avec la création de deux établissements publics dédiés aux technologies des télécommunications.

Le premier, basé à Réghaïa, sera chargé de la fabrication de fibre optique et de câbles, tandis que le second, installé à El Harrach, produira des équipements informatiques et télécoms, dont smartphones, serveurs et matériel réseau.



Placées sous la tutelle du ministère de la Défense, ces structures pourront conclure des partenariats industriels afin de développer une production locale. L’objectif est de soutenir la stratégie nationale du « Tout Fibre » et de réduire la dépendance de l’Algérie aux importations technologiques.



