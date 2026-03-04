MWC 2026 : Zerrouki présent au Congrès mondial de la téléphonie mobile de Barcelone

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a participé, à Barcelone (Espagne), au Congrès mondial de la téléphonie mobile, le plus grand événement international dédié à l'industrie des télécommunications et des technologies numériques, indique mardi un communiqué du ministère.

La participation de la délégation algérienne, comptant des représentants d’entreprises nationales opérant dans le secteur des télécommunications et de start-up spécialisées dans les applications de messagerie, s’inscrit dans le cadre de « l’engagement de l’Etat à renforcer sa présence dans l’espace technologique et numérique international et à développer des partenariats stratégiques à même de soutenir les transformations et les développements technologiques et d’élargir les opportunités d’investissement et d’innovation dans le secteur des télécommunications », précise le texte.

A cette occasion, M. Zerrouki a participé à la réunion ministérielle consacrée au thème « Défis des spectres de fréquences et renouvellement des licences pour un investissement durable », où il a indiqué que « la politique du spectre représente une décision souveraine, économique et stratégique », soulignant que « l’objectif de la tarification du spectre ne devrait pas se limiter à la maximisation des recettes des enchères, mais viser essentiellement le renforcement de la communication numérique et la stimulation de la croissance économique ».

Le ministre a expliqué que « les taxes élevées sur le spectre sont susceptibles de retarder les investissements dans les infrastructures numériques, notamment en ce qui concerne le déploiement des réseaux 5G et 6G », plaidant pour des « approches équilibrées à même d’encourager les investissements à long terme dans le secteur ».