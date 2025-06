Algérie Télécom et Ookla unissent leurs forces pour moderniser la connectivité

Algérie Télécom a signé un partenariat stratégique avec la société américaine Ookla, spécialisée dans l’analyse des performances Internet, afin d’améliorer la qualité de la connectivité en Algérie.

Grâce aux outils d’Ookla, comme Speedtest, l’opérateur public pourra surveiller, détecter et corriger les faiblesses de son réseau.



Cette collaboration, soutenue par les autorités algériennes, s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures numériques et d’ouverture à l’expertise internationale. Elle vise aussi à rehausser la position de l’Algérie dans les classements mondiaux de connectivité. Pour les citoyens, l’objectif final est clair : un Internet plus rapide, plus stable et plus fiable.