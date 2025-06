Ooredoo organise une opération de nettoyage à Marsa Ben M’hidi sous le slogan « Bladna Dima N’dhifa »

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et fidèle à ses valeurs citoyennes, Ooredoo a organisé, le vendredi 20 juin 2025, une opération écologique de nettoyage d’une plage à Marsa Ben M’hidi, dans la wilaya de Tlemcen. Placée sous le haut patronage de Madame la Ministre de l’Environnement et de la Qualité de la Vie, cette action a été menée en partenariat avec l’Association Nationale du Volontariat (ANV), sous le slogan « Bladna Dima N’dhifa » (Gardons notre pays propre).

Cette initiative coïncide avec le lancement de la saison estivale 2025 et vise à préparer l’accueil des estivants, notamment ceux issus de la diaspora algérienne, nombreux à fréquenter cette plage réputée pour la beauté de son littoral et la richesse de son écosystème.

Faisant suite à une précédente opération de nettoyage de forêt à Jijel, cette action traduit l’engagement constant de Ooredoo en faveur de la préservation de l’environnement et de la valorisation des espaces côtiers algériens. Elle s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à l’écocitoyenneté, à travers la promotion des comportements responsables et le renforcement de la conscience environnementale.

Aux côtés des bénévoles de l’ANV, de nombreux employés de Ooredoo ont participé activement à cette opération, marquée également par la présence du Président de l’Assemblée Populaire Communale de Marsa Ben M’hidi et de représentants de la direction de l’environnement de la wilaya. Cette mobilisation témoigne de l’importance d’une synergie entre les acteurs publics, associatifs et économiques.

À cette occasion, M. Roni TOHME, Directeur général de Ooredoo, a déclaré :

« Cette initiative environnementale reflète l’engagement concret de Ooredoo en faveur de la préservation du littoral algérien, particulièrement en cette période estivale marquée par une forte affluence sur nos plages. Nous sommes convaincus que la préservation de l’environnement est une responsabilité collective. À travers ces opérations, nous œuvrons à promouvoir une culture de conscience écologique et de volontariat, inscrite dans une vision citoyenne et durable. »

Pour sa part, M. Ahmed MALHA, Président de l’ANV, a affirmé :

« Nous sommes heureux de notre partenariat avec Ooredoo dans le cadre de cette initiative qui revêt une importance particulière en ce début de saison estivale. La promotion d’une culture de nettoyage des plages et de responsabilité environnementale contribue à la préservation de notre littoral, tout en reflétant le niveau de la conscience citoyenne quant à l’importance de protéger notre environnement et notre littoral. »



Cette opération vient s’ajouter aux précédentes initiatives menées par Ooredoo à travers le pays, notamment à Melbou (Béjaïa) en 2024, Zemmouri El Bahri (Boumerdès) en 2023, et Sablettes (Mostaganem) en 2022. Ces actions renforcent la position de l’entreprise en tant qu’acteur économique engagé pour la préservation du patrimoine naturel national.

À travers ses engagements RSE, Ooredoo confirme une fois de plus sa volonté de contribuer activement à un avenir propre, vert et durable, fondé sur les valeurs de citoyenneté, de responsabilité et de solidarité.