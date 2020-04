Coronavirus : le système de pistage de Google compatible dés Android 6.0

Google vient d’annoncer que l’application qu’il développe avec Apple pour le pistage de la pandémie de coronavirus s’appuyera sur Google Play pour la rendre compatible avec tous les smartphones dés Android 6.0. Les téléphones de type Huawei visés par les sanctions auront une application spéciale.

Comme on le sait les deux géants américains Google et Apple ont collaboré pour créer une solution de pistage de l’épidémie de coronavirus. Google vient d’annoncer qu’il s’appuiera sur les services de Google play pour rendre ce système le plus accessible possible.

En effet, avec cette annonce le dispositif mis en place sera accessible à tous les Smartphones sur toutes les versions du système d’exploitation à partir d’Android 6.0 Marshmallow. Cette alternative permet d’éviter des mises à jour système plus lourdes à mettre en place.

Les mises à jour d’Android seront ainsi adaptées par les fabricants à leurs appareils. Concernant Huawei et les smartphones vendus en Chine qui ne marchent pas sous Android, Google a prévu le lancement d’un frameworksur lequel les ingénieurs pourront reproduire ce système développé par Google et Apple.