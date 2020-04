Smartphones : il est possible de glisser des fichiers sur PC Windows 10 via WiFi

Microsoft et Samsung viennent de renforcer leur partenariat avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité exclusive via l’application Votre Téléphone de Windows 10. En effet, il est désormais possible d’envoyer des fichiers entre le Smartphone Samsung et un PC sous Windows 10 avec une simple connexion WiFi.

Voici une nouvelle fonctionnalité qui plaira à beaucoup de gens. En effet, Samsung renforce son partenariat avec Windows 10 en lançant via l’application « Votre Téléphone » une fonctionnalité permettant le transfert de fichiers entre un ordinateur sous Windows 10 et un Smartphone (pour l’instant uniquement Samsung) avec une connexion WiFi.

L’application Votre Téléphone ne cesse donc de s’améliorer au fil du temps. En effet, après la possibilité de synchronisation entre les Smartphones Android et les PC permettant d’afficher les notifications Android directement sur ordinateur, l’application propose donc désormais cette nouveauté.

Selon la firme américaine, cette nouvelle fonctionnalité prend en charge tous les types de fichiers avec une limite de 100 fichiers par envoi et un poids ne dépassant pas 512 Mo. Enfin, les deux appareils qui échangeront les fichiers doivent être connectés au même réseau.