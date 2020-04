Covid-19: L’OMS et Viber lance un chat-bots interactifs pour luter contre le Coronavirus

Afin de luter contre les informations erronés et les rumeurs concernant la pandémie du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et RakutenViber lance un chat-bots interactifs multilingues disponible dans le monde entier sur la plateforme Viber.

L’Organisation mondiale de la santé et RakutenViber lance un nouveau partenariat pour lutter contre la désinformation sur les coronavirus à l’aide de chat-bots interactifs multilingues disponible dans le monde entier sur la plateforme Viber. Le bot vise à lutter contre les fausses nouvelles et les fausses informations qui circulent à propos du virus COVID-19.

Afin d’aider les personnes à la recherche d’informations correctes et précises, le bot est disponible en arabe, anglais et russe et sera bientôt traduit dans 20 autres langues pour fournir des réponses vérifiées aux questions les plus courantes et les dernières actualités liées à l’épidémie.

La section « Dernières nouvelles » est mise à jour automatiquement et directement à partir du site Web de l’OMS. Les autres sections principales comprennent « Protégez-vous », « Méthodes de masquage », « Recommandations de voyage » et un test interactif pour connaître les « rumeurs » qui circulent sur le virus. En plus du bouton « DonateNow », qui invite les utilisateurs à soutenir l’OMS dans la lutte contre l’épidémie en faisant un don.

L’Organisation mondiale de la santé vise à atteindre le plus grand nombre possible de personnes avec des informations valides et fiables grâce à une technologie numérique innovante. Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr TedrosAdhanumGebresus, a déclaré :« La diffusion d’informations et l’éducation peut aider à sauver des vies pendant cette épidémie ».

« Nous aidons les gens à rester en contact tout en assistant les gouvernements et les institutions internationales et les agences de soins et de santé du monde entier à fournir des mises à jour importantes et à lutter contre la désinformation. RakutenViber et l’Organisation mondiale de la santé travaillent ensemble pour aider les individus et les communautés à rester informés des bonnes nouvelles pendant cette période difficile. Utilisez et partagez Un programme de chat avec vos proches et amis, pour que tout le monde en profite. » déclare le PDG de RakutenViber, Djamal AGAOUA.

Le programme de chat est gratuit et disponible pour tous les utilisateurs de l’application Viber à travers le monde entier. Viber a également lancé un pack de stickers spécialement conçu pour soutenir les efforts de tous les agents de santé qui sont en première ligne pour lutter contre le virus en diffusant des messages et des expressions de motivation. Tous ceux qui ont téléchargé le package sur l la boutique d’autocollants Viber auront un accès immédiat et transparent au programme de chat automatique.

Pour télécharger le bot, veuillez cliquer sur le lien suivant (ICI).