Vivo officialise le X51 5G en Europe !

Huit ans après le lancement de sa branche mobile, Vivo a pu arracher d’importantes parts de marché et se classer à la cinquième place des plus gros vendeurs du marché. Après s’être imposé sur le marché chinois, Vivo vise, ces dernières années, l’Europe et notamment la France.

La firme chinoise a, d’ailleurs, installé l’un de ses sièges à Boulogne (France) début 2020. Son lancement sur le vieux continent a été longuement réfléchit… Après avoir atteint plus de 9 000 consommateurs européens. Aujourd’hui, Vivo revient sur le marché avec un nouveau modèle. Il s’agit du Vivo X51, un Smartphone compatible au réseau 5G.

Le Vivo X51 n’est autre que la version internationale du Vivo X50 Pro dévoilé en Chine en juin 2020. Présenté comme un « fleuron de la photographie professionnelle », le Smartphone du fabricant chinois est le plus haut de gamme des Smartphones annoncés en Europe. Un téléphone équipé de quatre capteurs photo dont le principal est de 48 mégapixels (Sony IMX598 avec objectif grand-angle ouvrant à f/1.6).

Pour le reste de la fiche technique, le téléphone est doté d’un écran de 6.56 pouces qui repose sur une dalle AMOLED de Samsung, peut lire des contenus en Full HD+ et affiche un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. Il s’appuie sur un SoC Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go de mémoire interne en UFS 2.1. L’ensemble fonctionne sous un Android 10.

Concernant la capacité de sa batterie, elle s’élève à 4315 mAh. Elle est compatible avec la technologie de charge rapide 33W Vivo Flash Charge 2.0. soit 30 minutes suffiraient pour 59% de recharge.

Enfin, le Vivo X51 sera disponible en précommande du 21 au 30 octobre au prix de 799 euros.