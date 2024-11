Technologies modernes et numérisation: l’Algérie a mobilisé des ressources exceptionnelles et aspire à atteindre des niveaux prestigieux

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a affirmé, lundi à Alger, que l’Algérie a mobilisé des ressources exceptionnelles pour généraliser les technologies modernes de communication et la numérisation, avec la ferme ambition d'atteindre des niveaux prestigieux.

S’exprimant lors de l’ouverture des travaux d’un atelier régional de l’Union internationale des télécommunications (UIT), placé sous le thème « Vers une connectivité inclusive et ciblée dans la région arabe », M. Bibi Triki a indiqué que l’Algérie, qui accueille « cet évènement important, réunissait plusieurs atouts lui permettant de se hisser aux plus hauts rangs aux niveaux national et régional ».

Il a ajouté que « l’Algérie bénéficie de la volonté politique des plus hautes autorités du pays, à leur tête, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la généralisation des technologies modernes de communication et de numérisation des services gouvernementaux, un des axes importants de son programme ambitieux pour la relance économique de l’Algérie ».

Pour ce faire, souligne le ministre, l’Algérie a mobilisé « des ressources humaines exceptionnelles, avec la ferme détermination pour atteindre des niveaux prestigieux dans tous les domaines ».

Après avoir salué « une génération de jeunes imprégnées des valeurs nationales, en quête de s’imposer et de démontrer leurs compétences dans tous les domaines, à travers les start-up et les moyennes et grandes entreprises », le ministre a précisé que ces entreprises « ont adopté le processus de numérisation et l’ont parfaitement intégré au service de leurs stratégies ».

A cette occasion, il a relevé que les progrès réalisés par l’Algérie dans le domaine de raccordement au réseau de fibres optiques, ainsi que la généralisation de l’accès à internet fixe et mobile pour les foyers, les individus et les entreprises constituent « une preuve de cette orientation que nous soutenons ».

Au terme de son allocution, M. Bibi Triki a exprimé son espoir que cet atelier soit « une opportunité pour partager notre expérience acquise à travers la concrétisation de grands projets ayant transformé la dynamique économique et technologique de l’Algérie en quelques années ».