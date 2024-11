Djezzy : lancement de nouveaux forfaits Internet PRO allant jusqu’à 350 Go

Djezzy vient de mettre sur le marché une nouvelle offre alléchante qui permet une utilisation généreuse de la connexion internet, avec pas moins de 350Go valables pendant toute une année.

Ces nouveaux forfaits visent à garantir aux utilisateurs une connexion Internet fluide et confortable, répondant aux besoins croissants en data. Avec un volume de 350 Go valable pendant 12 mois, Djezzy propose l’une des offres les plus compétitives et généreuses du marché algérien de la téléphonie mobile.

Pour un tarif de 7500 DA, les utilisateurs peuvent bénéficier de 350 Go de données sur une période d’un an. En parallèle, Djezzy propose un forfait mensuel de 50 Go, disponible pour 1500 DA, permettant aux clients de choisir l’option qui convient le mieux à leur consommation.

Ces nouvelles offres visent à satisfaire une large clientèle en quête de flexibilité et de volumes de données importants.

Pour bénéficier de cette ofrre :



* En composant *707#

* En téléchargeant l’application Djezzy (Android/iOS)

* En contactant votre chargé de compte ou en vous rendant dans la boutique la plus proche