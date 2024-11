LG Display dévoile un écran étirable innovant capable de s’étendre de 50 %

LG Display a récemment présenté un écran révolutionnaire capable de s'étirer jusqu'à 50 % de sa taille initiale, établissant un nouveau record dans l'industrie des écrans extensibles.

Cet écran de nouvelle génération a été dévoilé lors d’une démonstration au LG Science Park de Séoul, en présence de plus de 100 représentants de l’industrie sud-coréenne, d’universités et de centres de recherche participant à un projet national dédié aux écrans extensibles. Ce prototype est doté d’un panneau de 12 pouces, capable de s’étendre jusqu’à 18 pouces tout en maintenant une haute résolution de 100 pixels par pouce (ppi) et en affichant des couleurs RGB éclatantes. Contrairement au premier prototype révélé en 2022, qui n’atteignait qu’un taux d’extension de 20 %, ce nouvel écran marque une avancée majeure avec un taux de 50 %.

Les écrans étirables sont considérés comme le summum des technologies d’affichage modulables, offrant une flexibilité sans précédent qui promet d’élargir les possibilités de conception et d’accroître leur compétitivité sur le marché une fois commercialisés.

Pour atteindre cette performance, LG Display a intégré des technologies avancées, notamment l’amélioration des propriétés d’un substrat en silicone spécifique, similaire à celui utilisé dans les lentilles de contact, et l’implémentation d’une structure de câblage innovante. L’écran utilise une source lumineuse micro-LED de 40 micromètres, conférant au dispositif une durabilité exceptionnelle : il peut être étiré plus de 10 000 fois tout en conservant une qualité d’image optimale, même dans des conditions extrêmes de températures ou face à des chocs.

Outre leur légèreté et leur finesse, ces écrans possèdent la capacité d’adhérer à des surfaces aux formes irrégulières, telles que des vêtements ou la peau, élargissant ainsi leur champ d’application.

Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives d’utilisation dans divers secteurs, notamment la mobilité et les technologies portables, promettant de transformer le paysage des dispositifs connectés.