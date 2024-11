Ooredoo organise une opération de dépistage du cancer du sein et du cancer de la prostate au profit de ses employés

Entreprise socialement responsable, engagée à la préservation et l’amélioration continue du bien-être de ses employés, Ooredoo a procédé le 06 et 07 novembre au niveau de son siège sis à Ouled Fayet au lancement d’une opération de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et celui de la prostate au pour ses employés.

Cette initiative, menée à la croisée des deux campagnes « Octobre Rose » et « Novembre Bleu », et en collaboration avec le partenaire social de l’entreprise et l’Association Nationale d’Aide aux Malades (Winnelka) a pour but de sensibiliser les employés de l’importance du dépistage précoce, qui peut jouer un rôle vital dans la détection et le traitement efficaces de ces cancers.

Cette opération est rendue possible grâce à une équipe médicale composée de médecins bénévoles spécialisés et des médecins du travail de Ooredoo qui ont assurés des consultations médicales, des examens cliniques et des échographies sur place permettant d’obtenir des résultats immédiats, évitant ainsi à l’employé de devoir se déplacer au niveau d’un centre médical.

A travers cette opération, Ooredoo réaffirme son engagement à promouvoir la santé préventive auprès de ses employés et à leur offrir un cadre de travail aux standards élevés.