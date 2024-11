Ooredoo sponsor de la 1ère édition du salon « Tasshiil »

Entreprise Technologique de premier plan, Ooredoo Algérie prend part, en tant que sponsor, à la première édition du Salon du Crédit, du Leasing et de l’Investissement « Tasshiil », qui se tient entre le 07 et 10 novembre au Palais des Expositions SAFEX d'Alger.

Le Salon Tasshiil constitue une opportunité incontournable pour les entreprises souhaitant présenter leurs produits et services. Il offre une plateforme unique qui attire les acteurs clés du secteur du crédit, de l’investissement, ainsi que les experts en solutions de paiement.

Cet événement représente une excellente occasion de mise en réseau, permettant aux exposants des divers secteurs notamment des finances de se connecter directement avec des professionnels influents et des décideurs dans des domaines spécifiques à l’image des entreprises majeurs, des fournisseurs de solutions technologiques et des experts en conformité et en réglementation.

Lors de cet événement, Ooredoo met en lumière ses offres et services de pointe, à travers un stand d’exposition au niveau duquel des commerciaux de « Ooredoo Business » sont présents pour répondre aux questions des visiteurs professionnels et leur proposer les offres et produits innovants de Ooredoo adaptés à leurs besoins.

Dans une démarche d’innovation et de soutien au développement économique national, Ooredoo démontre comment ses solutions permettent d’accroître l’efficacité opérationnelle, afin d’aider les visiteurs à saisir les opportunités du marché local et international.

À travers le sponsoring du Salon Tasshiil, Ooredoo renforce son engagement en faveur de l’émergence d’un écosystème entrepreneurial dynamique et durable en Algérie.