Google produira ses Smartphones hors chine pour éviter l’épidémie du Coronavirus

Pour faire face à la crise sanitaire mondiale du Coronavirus qui paralyse actuellement la plupart des usines chinoises, certaines grandes entreprises impactées économiquement ont décidé de fabriquer hors chine. C’est le cas du géant américain Google dont on vient d’apprendre qu’il pourrait produire ses smartphones Pixel 4a et Pixel 5 au Vietnam.

Comme on le sait, le Coronavirus paralyse une grande partie de l’économie chinoise et se déploie à grandes vitesse sur d’autres pays. Tous les secteurs industriels à l’empire du milieu sont touchés par cette crise sanitaire dont on ignore encore l’issue et quand elle s’arrêtera.

Dans cette situation, certains grands acteurs économiques mondiaux qui ont vu leur activité en Chine paralysée ont décidé de s’adapter à la situation en allant délocaliser la production. C’est le cas de Google notamment qui pourrait confier la production ses produits à d’autres marques détenant des usines dans les pays asiatiques voisins.

Ainsi, selon le site spécialisé en économie Nikkei Asian Review, Google mais aussi Microsoft songeraient à confier la production de leurs produits à des usines du Sud-Est asiatique. Pour Google, il s’agit donc des prochains Pixel et des produits domotiques comme Google Home qui seront produits au Vietnam ou en Thaïlande. D’autres grandes firmes comme Apple pourraient suivre l’exemple de Google. Affaire à suivre.