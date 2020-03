Ventes de Smartphones : iPhone XR et 11 les plus vendus dans le monde en 2019

Les ventes d’Apple ont baissé ces dernières années, mais pas sur les iPhones. En 2019, la firme de Cupertino a écoulé plus de Smartphones que son concurrent Samsung, numéro 1 mondial.

Selon des résultats de ventes de smartphones en 2019 publiés par Counterpoint, six smartphones d’Apple se classent dans le Top 10, notamment l’iPhone XR et le tout récent iPhone 11. Et c’est l’iPhone XR qui remporte la première place avec 3% des ventes mondiale, suivi de l’iPhone 11 avec 2.1% après seulement quatre mois d’existence sur le marché ! Sorti en septembre 2017, l’iPhone 8 occupe la sixième place et les iPhone 11 Pro Max, 7 et XS Max ferment la marche (8e, 9e et 10e).

Quant à la troisième place, elle est occupée par un smartphone Android, le très populaire Samsung Galaxy A50 avec 1,8%, suivi de son petit frère, le A10 (1,7%). Les deux marques chinoises à savoir OPPO et Xiaomi occupent respectivement la cinquième et la sixième place du podium.