QNET lance en Algérie le purification d’air AirPure Zayn

La célèbre société de marketing réseau QNET annonce l’arrivée d’un inédit appareil de purification d’air est désormais en Algérie. Cet appareil baptisé AirPure Zayn, apporte une combinaison de la puissance des technologies, notamment des filtres HPP+ Electrostatique, lumière ultraviolet (UV) et Ion Ultra-Plasma.

D’une part, la vie urbaine moderne a assuré une vie de confort et de luxe, mais d’autre part, les effets d’un mode de vie rapide et d’une action humaine imprudente envers l’environnement, ont conduit à un niveau inimaginable de dégradation de notre environnement et ont également détérioré la qualité de l’air que nous respirons. En plus de l’extérieur l’air à l’intérieur de nos maisons est également mauvais, sinon pire, pour le moins.

Pire encore, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a signalé que plus de 90% des enfants dans le monde respirent quotidiennement de l’air toxique. La pollution de l’air affecte négativement le développement neurologique et les capacités cognitives; il va sans dire que cela augmente également le risque de maladies chroniques et cardiovasculaires plus tard dans la vie.

Dans cette optique, les nouvelles technologies viennent toujours innover notamment en termes de pureté de l’air. Les purificateurs d’air modernes sont équipés de fonctionnalités efficaces et innovantes qui peuvent indiquer le niveau de pollution autour de vous et s’adapter aux besoins de purification en conséquence. De nombreuses marques ont lancé des purificateurs d’air en tenant compte de la demande croissante.

QNET spécialisée dans le marketing réseau a récemment lancé son tout nouveau AirPure Zayn, l’incroyable appareil de purification d’air qui apporte une combinaison de la puissance des technologies, notamment des filtres HPP+ Electrostatique, lumière ultraviolet (UV) et Ion Ultra-Plasma.

«alors que les gens, en général, passent la plupart de leur temps à l’intérieur, les scientifiques ont découvert que l’air à l’intérieur de nos maisons est en moyenne jusqu’à cinq fois plus pollué que l’air à l’extérieur! Compte tenu de cette question, vous savez que QNET ne vous parlerait pas de problèmes sans présenter de solution. De nombreux purificateurs d’air sont décents, peu sont vraiment géniaux, mais un excellent purificateur d’air peut vraiment améliorer votre vie. Notre nouveau AirPure Zayn amélioré est un système de purification d’air en 5 étapes qui débarrasse votre environnement intérieur de 99,8% des particules aéroportées, des allergènes et d’autres polluants, offrant à votre famille l’air pur que vous méritez tous.» a ainsi déclaré, Mme Aim-On Lee, Responsable marketing de la catégorie Home Care chez QNET.