Vivo présente Apex 2020, un Smartphone haut de gamme qui ne sera jamais commercialisé !

Les annonces se multiplient en ce début 2020. Cette fois-ci c’est Vivo qui revient sur le marché de la téléphonie avec un nouveau Smartphone au nom de ‘’APEX 2020’’.

Vivo a, en effet, officialisé son Apex 2020, un smartphone doté de la recharge sans fil 60W. L’autre particularité de ce terminal est son capteur photo gimball et son écran incurvé. Vous l’avez compris, il s’agit d’un Smartphone haut de gamme qui devait être présenté lors du MWC de Barcelone fin février. Finalement, la présentation de l’Apex 2020 a bien eu lieu, mais pas en Espagne.

L’Apex 2020 est un modèle particulier, une démonstration de savoir-faire technologique du fabricant chinois. Vivo risque de décevoir, mais l’Apex ne sera probablement jamais commercialisé.

Fiche technique du Vivo Apex 2020 :

* Ecran : Full HD+ (2330 x 1080 pixels) de 6,45 pouces

* Processeur : Snapdragon 865, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

* Appareil photo : Double capteurs photo à l’arrière (48+16 Mégapixels)

* Batterie : Capacité non communiqué mais il serait possible de recharger une batterie de en 30 mn

* Charge sans fil 60W

* OS : Android 10