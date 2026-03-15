Parmi les principales nouveautés figurent le verrouillage des applications par code ou biométrie (App Lock), un enregistreur d’écran plus complet avec incrustation vidéo et capture sur écran externe, ainsi que des réglages rapides séparant le Wi-Fi et les données mobiles.
La mise à jour permet aussi de personnaliser la barre de recherche Google, de mieux protéger la vie privée grâce au partage sélectif des contacts et d’améliorer la continuité entre appareils Android avec un presse-papiers synchronisé. Ces évolutions visent à renforcer la sécurité, la personnalisation et la fluidité d’utilisation au quotidien.
Android 17 : sept nouveautés majeures pour améliorer l’expérience smartphone
Parmi les principales nouveautés figurent le verrouillage des applications par code ou biométrie (App Lock), un enregistreur d’écran plus complet avec incrustation vidéo et capture sur écran externe, ainsi que des réglages rapides séparant le Wi-Fi et les données mobiles.