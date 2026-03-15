Android 17 : sept nouveautés majeures pour améliorer l’expérience smartphone

La nouvelle version du système d’exploitation Android 17, actuellement en bêta sur les smartphones Google Pixel, introduit plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience utilisateur en 2026.

Parmi les principales nouveautés figurent le verrouillage des applications par code ou biométrie (App Lock), un enregistreur d’écran plus complet avec incrustation vidéo et capture sur écran externe, ainsi que des réglages rapides séparant le Wi-Fi et les données mobiles.



La mise à jour permet aussi de personnaliser la barre de recherche Google, de mieux protéger la vie privée grâce au partage sélectif des contacts et d’améliorer la continuité entre appareils Android avec un presse-papiers synchronisé. Ces évolutions visent à renforcer la sécurité, la personnalisation et la fluidité d’utilisation au quotidien.