MWC 2026 : Vivo dévoile le X300 Ultra et renforce son ambition premium

Le X300 Ultra met particulièrement l’accent sur la photographie et la vidéographie avancées, fruit d’investissements continus dans l’ingénierie optique, la photographie computationnelle et l’optimisation logicielle. Vivo entend ainsi proposer une expérience mobile haut de gamme alliant esthétique soignée et technologies de pointe.
Aux côtés de ce flagship, le constructeur présentera également les séries X300 et V70, avec des démonstrations axées sur l’intelligence artificielle, la puissance de calcul et l’efficacité énergétique.
À travers sa participation au MWC 2026, Vivo affirme sa volonté de consolider sa position mondiale, de renforcer ses partenariats technologiques et de s’imposer comme un acteur clé de l’innovation mobile, fort de plus de 500 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 60 pays.