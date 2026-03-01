MWC 2026 : Vivo dévoile le X300 Ultra et renforce son ambition premium

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, qui se tiendra à Barcelone du 2 au 5 mars, Vivo annonce la présentation mondiale de son nouveau smartphone haut de gamme, le X300 Ultra. Ce modèle incarne le sommet de l’innovation de la marque en matière d’imagerie, de design et de performances, et marque une étape stratégique dans sa montée en puissance sur le segment premium à l’international.

Le X300 Ultra met particulièrement l’accent sur la photographie et la vidéographie avancées, fruit d’investissements continus dans l’ingénierie optique, la photographie computationnelle et l’optimisation logicielle. Vivo entend ainsi proposer une expérience mobile haut de gamme alliant esthétique soignée et technologies de pointe.

Aux côtés de ce flagship, le constructeur présentera également les séries X300 et V70, avec des démonstrations axées sur l’intelligence artificielle, la puissance de calcul et l’efficacité énergétique.

À travers sa participation au MWC 2026, Vivo affirme sa volonté de consolider sa position mondiale, de renforcer ses partenariats technologiques et de s’imposer comme un acteur clé de l’innovation mobile, fort de plus de 500 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 60 pays.