Vivo : Deux nouveaux Smartphones 5G dévoilés

Les chinois continuent leur offensive sur le marché local, mais aussi en Europe. Pour préserver sa part de marché, Vivo dévoile deux nouveaux modèles dans deux gammes différentes : les X60 Pro et Y72. Des Smartphones compatibles au réseau 5G.

Le nouveau né de la gamme X de Vivo, le X60 Pro 5G se distingue par son système d’imagerie conçu par Vivo et ZEISS. Il s’agit du premier Smartphone lancé dans le cadre du partenariat stratégique entre vivo et ZEISS, annoncé en décembre 2020.

Le X60 Pro est équipé d’un Triple capteur photo dont le principal est de 48 mégapixels, associé à un objectif super grand angle de 13 mégapixels et à un objectif de zoom optique x2 de 13 mégapixels ; ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels. Par ailleurs, le téléphone fonctionne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 870 et dispose d’un écran AMOLED Ultra O incurvé bord à bord de 6,56 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse de 240 Hz.

Quant au deuxième modèle, le Vivo Y72 5G bénéficie d’un processeur MediaTek Dimensity 700 épaulé par une RAM de 8 Go. Son système de caméra arrière comprend trois objectifs avec quatre fonctions de prise de vue principales : Ultra HD, ultra grand angle, bokeh et macro. L’appareil photo principal de 64 mégapixels offre une stabilisation électronique de l’image afin de prendre des photos et des vidéos claires et sans flou. La caméra frontale est, quant à elle, de 16 mégapixels.

Son écran FHD+ est de 6,58 pouces. Le téléphone dispose d’une batterie longue durée de 5000 mAh et il est compatible avec la charge rapide 18W de vivo. Le scanner d’empreintes digitales est latéral.