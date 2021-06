LG Electronics lance en Algérie le climatiseur DualCool alliant modernité et technologie

Après une absence qui a duré quelques mois en raison de la Covid-19, LG Electronics Algérie revient sur le marché avec un beau produit baptisé LG DualCool.

Il s’agit de la toute nouvelle gamme de climatiseurs innovants de LG conçue pour faciliter la vie aux utilisateurs. Lors d’une présentation à laquelle on a été conviés les membres de la presse nationale, Mustapha Mohamedi, Directeur de la communication chez LG Electronics Algérie a vanté les principaux points forts de ces climatiseurs, notamment la technologie innovante de leur compresseur Dual Inverter et leur design moderne et raffiné.

« La gamme de climatiseurs DualCool a été imaginée de façon à répondre aux besoins grandissants des consommateurs en termes de technologie, d’économie d’énergie et de performance. La gamme lancée aujourd’hui lors de la conférence de presse met au-devant de la scène les points forts des climatiseurs signés LG. Ils sont performants, écologiques et à caractère fonctionnel, tout en intégrant la connectivité WIFI sur le modèle prémium Artcool », explique M Mohamedi.

En effet, grâce à sa technologie Dual Inverter embarquée, le climatiseur Dualcool offre une panoplie d’options. En ce qui concerne la consommation énergétique, le climatiseur Dualcool Inverter permet une économie d’énergie allant jusqu’à 70%; protégeant ainsi l’environnement. Une fois que le climatiseur atteint la température de consigne, seul un fonctionnement minimal est nécessaire pour maintenir cette température. L’utilisateur peut ainsi maitriser la consommation d’énergie en maintenant une température constante grâce à son compresseur innovant Dual Inverter qui optimise et régule sa vitesse de fonctionnement automatiquement pour réduire la consommation d’énergie.

Pour le volet confort, cet appareil est silencieux et garantit un sommeil confortable grâce à l’option confort thermique. De plus, il refroidit la pièce 40% plus rapidement qu’un climatiseur classique et assure un suivi précis de la température. Ainsi, le contrôle actif de l’énergie permet à l’utilisateur d’ajuster les niveaux d’énergie pour améliorer l’efficacité de refroidissement et réduire la consommation d’énergie. Il est également doté d’un système de nettoyage automatique, cette fonction empêche la formation de bactéries et de moisissures sur l’échangeur de chaleur, offrant un environnement plus agréable et confortable. Pour la garantie, il est primordial de noter que la gamme DualCool Inverter de LG offre une garantie de 10 ans sur le compresseur.



Enfin, intégré d’une technologie Wifi avancée, le Smart ThinQ de LG, le Dualcool Inverter permet aux utilisateurs de contrôler l’appareil de l’intérieur et de l’extérieur de la maison.



Le climatiseur DualCool de LG est aujourd’hui disponible sur le marché algérien en trois versions : 12 000, 18 000 et 24 000 BTU à partir de 119 000 Dinars.