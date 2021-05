Sony : Des jeux PlayStation bientôt sur mobile !

Sony compte bien préserver sa part de marché sur le marché des jeux vidéo. Aujourd’hui les jeux sur téléphones mobiles le marché dépasse les 121 milliards de dollars. Un marché qui ne cesse d’augmenter au grand bonheur des dirigeants de la firme nippone.

Au cours d’une réunion avec les investisseurs, Kenichiro Yoshida le PDG de Sony, et Jim Ryan le PDG de Sony Interactive Entertainment, ont pris le temps de répondre aux nombreuses interrogations des utilisateurs, mais aussi des journalistes. Ils confirment ainsi la stabilité du marché des consoles de jeux qui pèse plus de 62 milliards de dollars en 2020. Les deux responsables annoncent, à cette occasion, l’arrivée prochaine de jeux de consoles sur mobile. On pense notamment à un jeu de voiture comme Gran Turismo, ou encore des jeux qui pourraient embarquer de la VR comme Little Big Planet. Un Ratchet & Clank en mode jeu de plateforme devrait également être envisageable.

Aussi ; Sony ne compte plus se limiter aux frontières de la console. La firme japonaise vise à déployer certains jeux sur PC. Le P-DG reprend l’exemple de Horizon Zero Dawn et Predator, deux jeux publiés par Sony Interactive Entertainment qui ont été l’année dernière déployés sur PC.