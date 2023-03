Samsung Lance la Campagne ‘Connect Smarter This Ramadan’ Pour Autonimiser ses Utilisateurs Grâce à son Application « SMARTTHINGS »

Avec l'arrivée du mois sacré du Ramadan, Samsung Electronics a lancé une campagne pour inspirer les gens à se connecter et à célébrer plus intelligemment pendant cette période propice. Intitulé à "Connect Smarter This Ramadan", la campagne est conçue pour mettre en valeur l'immense commodité de l'application SmartThings et met en évidence les routines créées en fonction de nos habitudes changeantes, permettant finalement à tous les utilisateurs de Samsung de vivre une expérience de Ramadan personnalisée et inoubliable.

Dans le monde d’aujourd’hui en évolution rapide et axé sur le digital, la connectivité est devenue un élément fondamental de notre vie quotidienne. Le public du Moyen-Orient est très désireux d’évoluer vers la transformation de leurs maisons en « maisons plus intelligentes ». Actuellement, l’application SmartThings de Samsung compte plus de 20 millions d’utilisateurs au Moyen-Orient et ce nombre devrait augmenter d’au moins 1 million d’utilisateurs chaque trimestre. En tant qu’innovateur technologique de premier plan, Samsung Electronics reconnaît la demande et l’évolution, s’engage donc à créer un avenir meilleur pour tous. Avec sa technologie progressive SmartThings, la marque transforme les maisons en écosystèmes entièrement connectés pour redéfinir le véritable sens de la connectivité domestique. La large gamme d’appareils connectés de Samsung permet la commodité, la tranquillité d’esprit et un divertissement sans effort, qui se connecte également à un vaste écosystème de partenaires qui comprend des systèmes de maison intelligente, d’éclairage et de sonorisation bien connus, tous intégrés à l’application SmartThings.

La technologie SmartThings de Samsung a évolué au-delà d’une simple solution de maison connectée pour devenir un élément essentiel de la vie quotidienne des consommateurs. Avec ses fonctionnalités innovantes et sa conception intuitive, SmartThings permet aux utilisateurs de maintenir leurs routines quotidiennes de manière plus efficace et productive, offrant une expérience confortable et fluide. Cela est particulièrement vrai pendant le mois sacré du Ramadan, lorsque les utilisateurs de SmartThings peuvent profiter d’une expérience sans stress et spirituellement intelligente. Grâce à une gamme de fonctionnalités intelligentes intégrées à l’écosystème d’appareils de Samsung, les utilisateurs peuvent passer moins de temps à s’organiser et plus de temps à accomplir de bonnes actions et à se concentrer sur leur cheminement spirituel.

Qu’il s’agisse de célébrer la convivialité autour de l’iftar, de rattraper les meilleurs spectacles de divertissement de la saison, d’accueillir la famille pour le suhoor ou de créer un espace dédié à vos prières, une seule commande via l’application contrôlera et transformera l’espace dans lequel vous vous trouvez.

Découvrez la magie de la vie connectée tout en prenant soin de notre planète. Les appareils numériques de Samsung et la technologie SmartThings permettent aux utilisateurs de créer des habitudes de nettoyage plus pratiques, de réduire la consommation d’énergie et d’économiser encore plus dans le processus. Qu’il s’agisse de définir le cycle de lavage parfait ou de surveiller la progression du lavage, l’écosystème de produits Samsung est conçu pour rendre la vie plus facile et plus efficace.

Omar Saheb, Directeur Marketing – chez Samsung Electronics MENA, a déclaré : « Samsung Electronics a toujours été à la pointe de l’innovation, introduisant en permanence des technologies innovantes qui autonomisent les gens et améliorent leur vie. Avec une approche centrée sur le client, la vision de Samsung est d’autonomiser les consommateurs grâce à une connectivité intelligente, ce qui est évident dans la campagne « Connect Smarter This Ramadan ». La technologie de connectivité SmartThings permet à plus de 20 millions de consommateurs au Moyen-Orient de personnaliser leur maison pour s’adapter à la saison trépidante du Ramadan. Avec SmartThings, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur les appareils connectés, gérer les tâches ménagères et surveiller leur bien-être, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, le tout avec une seule application, libérant ainsi un temps précieux à consacrer aux choses importantes pendant le mois sacré. ”