Oppo lance sa nouvelle tablette Pad 2

A côté de ses Find X6 et Find X6 Pro, Oppo lance officiellement sa nouvelle tablette Pad 2. Une nouvelle ardoise connectée similaire à la OnePlus Pad.

Le géant fabricant chinois a lancé la nouvelle génération de ses smartphones haut de gamme Oppo Find X6 et Find X6 Pro. A côté de ces terminaux, Oppo a lancé également sa nouvelle tablette baptisée Pad 2.

La nouvelle tablette d’Oppo a été pensée pour une utilisation familiale, et se veut plus ambitieuse avec un l’adoption d’un écran LCD IPS de 11,61 pouces, ainsi qu’un format 7:5, plus agréable à l’utilisation que le 16:10 de la première génération. La Pad 2 bénéficie également d’une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos et la partie audio comprend quatre haut-parleurs.

Sous la dalle, on retrouve la puce Dimensity 9000 de MediaTiak, avec 8 Go de RAM pour 256 Go de stockage ou 12 Go de RAM pour 512 Go de stockage. Coté photo, on retrouve un capteur de 13 MP à l’arrière de la tablette qui permet de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde tandis qu’une caméra de 8 Mpx prend place en façade. On retrouve également une batterie de 9 510 mAh, compatible avec la charge 67 W, qui permet selon le constructeur de récupérer 3 heures d’autonomie en 10 minutes de charge.