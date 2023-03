Acer lance son vélo doté d’intelligence artificielle

Le géant mondial des ordinateurs portables Acer, vient de lancer un vélo conçu pour les villes. Baptisé Ebii, ce vélo adopte des fonctions d’intelligence artificielle.

Acer d’habitude connu pour ses lancements d’ordinateurs portables, vient de dévoiler l’Acer ebii, un vélo doté de la technologie d’intelligence artificielle ebiiAssist développée en interne pour améliorer l’expérience de la conduite.

Le vélo ebii est un modèle conçu et adapté pour la ville, avec une transmission par courroie. Il pèse 16 kg, et est d’une vitesse maximale de 25 km/h. Il est équipé d’une fourche latérale unique et un moteur de 250/350 W avec un bus CAN de 48 V et un couple de 40 Nm.

L’autonomie du vélo est annoncée à 110 km pour une charge de 2,5 heures. A noter, que cette autonomie varie en fonction de facteurs tels que le poids du cycliste, le terrain et la température.

Le vélo ebii est également équipé d’intelligence artificielle qui est capable d’évaluer la pente et la vitesse de pédalage, de façon lors de la montée d’une côte, le vélo ajuste la transmission pour obtenir l’assistance électrique souhaitée. Le vélo peut également avertir le cycliste de la présence de voitures ou d’objets venant en sens inverse grâce à des capteurs de collision.