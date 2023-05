Intelligence Artificielle : Geoffrey Hinton quitte Google pour alerter sur les dangers de l’IA

Geoffrey Hinton, un des pionniers de l’intelligence artificielle et employé chez Google depuis une dizaines d’années vient de quitter son poste pour alerter avec certains de ses confrères des dangers liés à l’IA. Ces derniers craignent que les ordinateurs deviennent plus intelligents que les humains plus tôt que prévu.

C’est l’information qui fera l’effet d’une bombe, à l’heure ou l’intelligence artificielle fait immensément débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C’est le média américain le New York Times qui a annoncé que Geoffrey Hinton qui travaillait chez Google depuis une dizaine d’années a décidé de se retirer de l’entreprise pour parler des dangers liés à l’intelligence artificielle.

Le docteur Hinton était devenu une des personnes les plus respectées et écoutées de son domaine, avec son travail de recherche spécialisé sur l’intelligence artificielle précisément sur les réseaux de neurones artificiels. Il faisait partie d’un projet Google de recherche d’apprentissage profond, basé en autre sur l’IA, la traduction automatique et le traitement du langage naturel.

Cependant, Geoffrey Hinton, prend donc un virage à 180 degrés en quittant Google précisant sur Twitter que c’est : « pour pouvoir parler des dangers de l’intelligence artificielle sans me soucier de l’impact sur Google ».