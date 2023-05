iPad : Apple pourrait lancer une nouvelle génération avec un écran de 14,1 pouces

Selon les dernières rumeurs, la marque à la pomme devrait lancer un nouveau modèle d’iPad Pro, et qui promet d’être bien plus grand et plus puissants que les anciens modèles.

Apple serait en train de préparer une tablette bien plus grande que les modèles actuels, avec un écran plus grand affiché à 14,1 pouces, et pouvoir ainsi remplacer les ordinateurs portables, avec notamment un processeur très performant. C’est en tout cas ce que rapporte le leaker @Tech_Reve sur Twitter.

Pour accompagner cette augmentation massive de la taille, la tablette serait équipée d’un système de refroidissement plus avancé pour pouvoir accueillir la puce M3 Pro, offrant potentiellement plus de cœurs de CPU et de GPU que la prochaine M3. Affaire à suivre.