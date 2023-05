Idoom Fibre : Algérie Télécom enregistre son 700 millième client FTTH

Algérie Télécom a atteint un nouveau record d'abonnés FTTH (Fiber To The Home), ce dimanche 30 Avril 2023, avec 700 000 clients.

Comme à son habitude, Algérie Télécom a rendu visite à son 700 000ème client « Idoom Fibre » enregistré au niveau de la cité 210 logements, Sidi Djilali, wilaya de Sidi Bel Abbes. A titre symbolique, une année d’internet gratuite et illimitée à Idoom Fibre d’un débit de 300 Méga lui a été offerte.

Il est important de souligner que l’ancien réseau en cuivre de ladite cité a été modernisé vers la fibre optique qui offre une connexion internet de très haut débit. Les opérations de modernisation et d’extension du réseau FTTH se poursuivent progressivement sur l’ensemble du territoire national afin de répondre aux besoins croissants des clients.

Enfin, le communiqué d’Algérie Télécom indique « nous tenons à remercier l’ensemble de nos abonnés pour la confiance accordée à Algérie Télécom et nous renouvelons l’engagement de l’entreprise à déployer les moyens humains et financiers afin de fournir aux citoyens algériens un service de qualité et répondre à tous leurs besoins en matière de connectivité ».