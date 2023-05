Journée mondiale de la liberté de la presse : Ooredoo présente ses meilleurs vœux à la corporation journalistique Algérienne

Entreprise engagée auprès de la corporation journalistique Algérienne, Ooredoo marque la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 03 Mai de chaque année et présente ses vœux de réussite à l’ensemble de la famille de la presse Algérienne.

Dans son message de vœux à la corporation médiatique Algérienne, Le Directeur général par Intérim de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « Je présente, en mon nom et au nom de Ooredoo, à l’ensemble de la corporation journalistique Algérienne nos vœux les plus sincères de prospérité et de succès dans l’exercice de leurs nobles missions. Cette journée nous permet de saluer le professionnalisme des femmes et des hommes du secteur de l’information et de la communication et de valoriser leurs sacrifices quotidiens pour garantir au citoyen le droit d’accès à l’information. Je saisis cette occasion aussi pour m’incliner à la mémoire de tous le journalistes Algériens qui nous ont quitté. »

Depuis son installation dans le marché algérien, Ooredoo a réussi à tisser une relation exceptionnelle avec les médias nationaux fondée sur la transparence, le professionnalisme et le respect de l’éthique, en plus de la promotion du partenariat avec les médias Algériens à travers des initiatives inédites dédiées aux journalistes et aux professionnels du secteur de la communication.

Il s’agit, entre autres, du concours « Media Star », dont la 16ème édition a été lancée récemment, et qui est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour la famille journalistique, ainsi que le Club de Presse de Ooredoo qui a enregistré à ce jour plus de soixante-dix sessions de formations destinées aux journalistes traitant des différentes thématiques utiles à l’exercice de leur métier.