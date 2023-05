Samsung Electronics remporte 80 iF Design Awards 2023

À l’occasion de l’International Forum (iF) Design Award 2022, un prestigieux concours international de design allemand, Samsung Electronics Co., Ltd. s’est vu décerner un total de 80 récompenses, dont un Gold Award pour le réfrigérateur et les appareils de cuisine Bespoke Infinite Line de Samsung.

Fondé en 1953, le concours iF Design Award prend en compte différents critères, parmi lesquels la différenciation et l’impact dans 9 catégories : produit, emballage, communication, concept professionnel, architecture d’intérieure, architecture, conception de service, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI).

« Il est important de concevoir des expériences significatives qui intègrent l’évolution des valeurs des clients avec des technologies innovantes », a déclaré TM Roh, président et responsable du Corporate Design Center chez Samsung Electronics. « Nous continuerons à contribuer à la vie de nos clients et à notre société avec des designs qui répondent à tous les besoins. »

Un Gold Award pour des conceptions offrant des expériences personnalisées adaptées aux différents modes de vie

La ligne Bespoke Infinite est un réfrigérateur encastrable haut de gamme disponible dans un choix de modèles de réfrigérateur et de congélateur et présente une conception modulaire intemporelle et contemporaine qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur. Avec des lignes simples, des matériaux naturels de haute qualité et des caractéristiques qui maximisent la commodité et rationalisent le stockage des aliments, la ligne Bespoke Infinite ajoute une valeur durable aux cuisines des consommateurs.

L’extérieur du réfrigérateur est fabriqué à partir d’aluminium de qualité supérieure qui est plus résistant aux bosses et aux rayures et permet d’effacer facilement les marques et les taches. L’intérieur est lumineux et raffiné avec son refroidissement en métal noir et son éclairage tunnel – deux caractéristiques qui incarnent l’équilibre élégant de la forme et de la fonction du réfrigérateur.

Récompensé de 80 trophées dans neuf catégories allant du design des produits à l’expérience utilisateur (UX) pour les téléviseurs, les appareils électroménagers, les smartphones et autres appareils

Les 80 prix de Samsung Electronics dans toutes les catégories de conception, comprenant les produits et l’expérience utilisateur, ont été les plus nominés aux prix de cette année.

En plus du Gold Award de Bespoke Infinite Line, Samsung a reçu des prix dans la catégorie Produit pour l’Odyssey Ark, le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde; le Bespoke Jet™, un aspirateur-balai sans fil avec une Clean Station™ tout-en-un ; et l’édition Galaxy Z Flip4 Bespoke, un smartphone qui offre une expérience de personnalisation exclusive en permettant aux utilisateurs de concevoir un appareil qui leur est propre.

L’expérience utilisateur TV améliorée par l’accessibilité de Samsung, qui comprend un guide de langue des signes basé sur un avatar qui fournit des explications sur les menus de la télévision en langue des signes, et Samsung Space Tycoon, un espace virtuel et un jeu de simulation de gestion sur la plate-forme de métaverse Roblox où les utilisateurs peuvent créer et jouer à des jeux et partager des expériences avec les produits Samsung, ont également été reconnus pour l’excellence de leur conception.