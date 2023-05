Résultat financier du 1er trimestre 2023 : Ooredoo Algérie progresse pour atteindre 13 millions d’abonnés

Les résultats financiers de Ooredoo Algérie pour le premier trimestre 2023 sont en net progression, avec des indicateurs positifs comparativement à la même période de l’année 2022.

Les chiffres du Groupe Ooredoo pour le premier trimestre 2023 viennent de tomber et les indicateurs sont au vert notamment pour sa filiale Algérienne. La progression des résultats financiers s’est concrétisée grâce à la stratégie gagnante de l’entreprise basée notamment sur la numérisation.

En chiffres, les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 21.4 milliards de dinars algériens au premier trimestre 2023, contre 21.1 milliards de dinars algériens par rapport à la même période de 2022, soit une progression de 1.4 %.

Le parc client a quant à lui atteint 13.0 millions d’abonnés fin mars 2023 contre 12.9 millions d’abonnés au terme de la même période de l’année 2022.

Le bénéfice avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA), s’est établi à 8.4 milliards de dinars algériens, contre 8.0 milliards à la même période l’année 2022, soit une évolution de 3.9 %.

Au cours du premier trimestre 2023, l’entreprise a investi près de 2.5 milliards de dinars algériens.



A l’annonce de ces résultats, le Directeur général par intérim de Ooredoo, M. Roni THOME a déclaré : « Ooredoo Algérie maintient sa croissance au 1er trimestre 2023 avec des résultats positifs de ses principaux indicateurs financiers. Ooredoo est déterminée à maintenir sa progression dans le marché national des télécommunications et consolidera sa position d’acteur incontournable dans le marché national des télécommunications. Je réitère la détermination de Ooredoo Algérie à maintenir son leadership et à offrir une meilleure expérience client avec des solutions novatrices qui répondent aux besoins de nos millions de clients. Nous réaffirmons notre détermination à aller de l’avant et à poursuivre nos investissements en Algérie pour faire de la numérisation une réalité absolue. Forte de son statut d’entreprise socialement responsable, Ooredoo a initié lors du 1er trimestre de l’année 2023 une multitude d’actions de bienfaisance et de solidarité au profit des franges vulnérables de la société Algérienne notamment durant le mois de Ramadhan. »



Les résultats du premier trimestre 2023 de Ooredoo Algérie prouvent une fois de plus sa volonté à contribuer davantage dans le développement du secteur de la téléphonie mobile en Algérie à travers notamment l’accélération de la numérisation de ses services et solutions dans le marché Algérien.