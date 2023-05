U17 CAN-2023 – Quarts de finale : ATM Mobilis tous avec l’Équipe Nationale

ATM Mobilis félicite l’Équipe Nationale U17, suite à sa qualification aux quarts de finale de l’édition algérienne de la Coupe d’Afrique des nations U17 CAN-2023, et les encourage à l’occasion de leur prochain match, qui se jouera contre le Maroc, 1er du groupe B, le mercredi 10 mai à 20h00 au stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

Ainsi, l’Algérie est passée au deuxième tour de la Coupe d’Afrique des nations U17 et s’est offert une place en quart de finale après un nul (1-1) avec le Congo, le vendredi 05 mai, au stade Nelson Mandela à Alger.

À l’issue du 1er tour de cette compétition, l’Algérie versé dans le groupe « A », a terminé deuxième de son groupe, devant le Sénégal, tandis que la Somalie et le Congo ont fermé la marche.

Les Verts attendent de pied ferme leur prochain adversaire, les Lionceaux de l’Atlas, dans une palpitante partie et espèrent rejoindre le carré d’or.

Les quatre demi-finalistes de cette compétition, seront qualifiés pour la coupe du monde des moins de 17 ans 2023.

ATM Mobilis, sponsor officiel et partenaire exclusif des équipes nationales et de la Fédération Algérienne de Football (FAF), réitère son engagement à soutenir le sport national et d’accompagner les évènements phares du sport en Algérie.