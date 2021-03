Huawei : 1.3 milliards de dollars seront récupérés grâce à la 5G !

Dès suite des restrictions américaines ; Huawei cherche une solution pour combler son manque à gagner et il semble bien l’avoir trouvé.

Selon certains sites spécialisés, Huawei compte réclamer 2,50 dollars par Smartphone qui utilise une technologie 5G brevetée. Cette démarche devrait permettre à la société chinoise de récupérer 1,3 milliard de dollars. Une aubaine alors que la situation financière de l’entreprise est au plus bas suite aux interdictions américaines. Cette stratégie n’est pas nouvelle. De nombreuses entreprises comme Qualcomm ou Nokia demandent également une sorte de taxe aux constructeurs qui utilisent leurs technologies !

Rappelons que Huawei subit depuis plusieurs mois les lourdes décisions émises par les États-Unis à son encontre. De ce fait, la firme de Shenzhen ne peut plus écouler ses Smartphones ni vendre ses services sur le marché américain et autres pays alliés. Un boycott qui a coûté à Huawei de lourdes pertes. Il y a encore quelques semaines, Ren Zhengfei, le CEO et fondateur de Huawei souhaitait échanger avec le président Biden pour tenter de réinitialiser les relations entre les États-Unis et son entreprise. Cependant Joe Biden n’a pas donné suite à cette demande.