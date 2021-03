Apple jette l’éponge et abandonne son iMac Pro !

L'iMac Pro disparaît complètement du site d'Apple, ainsi que de l’application ‘’Apple Store’’. En effet, sa fiche produit a été retirée et il n'est plus listé dans la gamme de Mac. C’est ce qu’ont constaté de nombreux spécialistes de la téléphonie mobile. Un fait qui intervient suite à l’annonce de la firme à la pomme, il y a près de deux semaines, d’arrêter la production de son iMac Pro.

L’iMac ne serait donc disponible que « jusqu’à épuisement des stocks » et ne serait pas remplacé. C’est bel et bien fini pour l’iMac Pro. Deux semaines après l’annonce de son abandon, le tout-en-un vient de disparaître complètement du site d’Apple. Pour ceux qui voudraient encore à tout prix un iMac Pro (mais pour quelle raison ?), il reste des exemplaires chez quelques revendeurs, dont Amazon où la configuration de base (32 Go de RAM, 1 To de stockage) est vendue à plus de 5 000 euros.

Pour rappel, L’iMac Pro a été introduit en 2017 pour offrir des tout-en-un plus puissants aux clients haut de gamme souhaitant des processeurs Intel Xeon pour station de travail. Le châssis était identique à l’exception d’un système de refroidissement plus efficace et de la finition en aluminium gris sidéral. En 2020, Apple a légèrement ajusté les configurations de l’iMac Pro suite à l’introduction du nouvel iMac grand public.