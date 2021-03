OPPO poursuit son offensive !

Ce n’est plus un secret pour personne, Oppo est devenu numéro 1 en Chine détrônant ainsi Huawei. Si l’équipementier chinois est arrivé à un tel résultat c’est grâce à sa détermination et sa stratégie… et ça continue.

D’ailleurs, le fondateur et P-DG d’OPPO, Tony Chen a indiqué, dernièrement, qu’OPPO est « déterminé à poursuivre l’innovation vertueuse et à créer davantage de produits de qualité grâce à la stratégie de développement technologique 3 + N + X ». Le chiffre « 3 » fait référence aux trois technologies de base, à savoir les technologies matérielles, logicielles et de services, qui aident OPPO à offrir une vie intelligente intégrée aux utilisateurs du monde entier. « N » représente un certain nombre de capacités de base d’OPPO, y compris l’intelligence artificielle, la sécurité et la confidentialité, le multimédia et l’interconnexion. Enfin, « X » fait référence à des technologies pionnières et disparates et à des ressources stratégiques telles que la technologie de charge rapide qui améliorent considérablement l’innovation et améliorent l’expérience utilisateur.

« Il est important de renforcer les capacités techniques, mais le plus important est de les intégrer de manière innovante. OPPO estime que nous devons apporter des avantages aux utilisateurs, en nous laissant toutes les complications », affirme Levin Liu Vice-président d’OPPO et Président de l’Institut de recherche OPPO.

A titre d’exemple, le téléphone rotatif OPPO X 2021 est la dernière réalisation de R&D d’OPPO en matière d’affichage flexible et d’empilement structurel, offrant aux utilisateurs une expérience interactive plus naturelle. Le concept de téléphone intègre les trois technologies exclusives d’OPPO, notamment une transmission Roll Motor, un panneau 2 en 1 et une plaque d’écran Warp Track haute résistance. Il en résulte un écran OLED de 6,7 pouces à variation continue aussi grand que 7,4 pouces, permettant aux utilisateurs d’ajuster la taille de l’écran en fonction des besoins réels.