Google Chrome : il est désormais possible de classer les onglets par couleur et par nom

Certains utilisateurs qui surfent sur le Web ouvrent simultanément plusieurs onglets de pages Web et il est généralement plus difficile de s’y retrouver et choisir la page à ouvrir en priorité. Dans cette optique, le géant américain Google apporte une grosse amélioration à son navigateur Chrome qui fera ravir à coup sur ses utilisateurs.

En effet, dans la prochaine mise à jour, Google Chrome permettra à son utilisateur de gérer à sa guise les pages Web. En effet, il lui sera désormais possible de renommer un onglet et de lui attribuer une couleur pour mieux se retrouver. A titre d’exemple l’utilisateur peut mettre une couleur à ses pages Web de travail, et choisir une autre pour les réseaux sociaux par exemple. La classification d’un onglet se fera simplement par un clic droit dessus. Pour une meilleure visibilité, Google précise qu’il sera possible à l’utilisateur de trier ses pages par groupe. Google prévoit de tester d’abord cette fonctionnalité durant une semaine et la déployer progressivement au public.