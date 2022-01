Apple : le futur iPhone 14 fait déjà parler de lui

Pour la prochaine génération de ses iPhones à savoir le 14, la marque à la pomme va proposer une évolution majeure du design et proposera une déclinaison Max grand écran autre que sur la version Pro.

Quelques mois après le lancement de l’iPhone 13, son successeur l’iPhone 14 fait déjà parler de lui ou on apprend plusieurs choses grâce à plusieurs fuites. La première chose qu’on apprend, c’est que la marque à la pomme ne prévoirait pas de version Mini de son iPhone, car elle considère l’iPhone 12 Mini comme un échec commercial alors que le développement de l’iPhone 13 Mini était déjà avancé.

Pour proposer toujours une gamme de modèles différents, Apple remplacerait la version Mini par un iPhone 14 Max plus grand mais avec la même fiche technique. La version 14 Pro Max adoptera de meilleurs caractéristiques dans le haut de gamme. Sauf situation exceptionnelle, Apple prévoirait le lancement de l’iPhone 14 pour le courant du mois de septembre.

Autre fait important, Apple devrait revoir profondément le design de son iPhone. Selon plusieurs sources, le titane remplacerait l’acier pour le châssis des iPhone 14 pro. Un matériau plus léger et plus résistant que l’acier et dont Apple préparerait une formule chimique pour le protéger notamment des rayures.

Selon le leaker Jon Prosser et Ming-Chi Kuo, l’iPhone 14 devrait voir disparaitre la fameuse encoche. Elle devrait être remplacée par un poinçon intégré dans l’écran comme c’est le cas sur les smartphones Android. Affaire à suivre.