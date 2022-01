Le smartphone pliable Huawei P50 Pocket se dévoile davantage

Le tout nouveau smartphone pliable du fabricant chinois, le P50 Pocket se dévoile davantage après son lancement en Chine et en Malaisie.

Huawei a lancé en fin d’année 2021 sur le marché chinois, son nouveau smartphone à clapet P50 Pocket. Un lancement exclusif à ce moment-là pour l’empire du milieu, avec peu de détails dévoilés le concernant. Nous avons appris que ce dernier qui reprend les codes stylistiques de la gamme P50, est alimenté par une puce Snapdragon 888, et adopte un module photo circulaire avec trois capteurs.

Récemment commercialisé en Malaisie, le P50 Pocket se dévoile davantage notamment en découvrant sa fiche technique sur le site de Huawei Malaisie. On y apprend que le SoC est associé à une RAM de 8 ou 12 Go, pour 256 ou 512 Go de stockage respectivement. Le smartphone adopte un écran OLED principal de 6,9 pouces, et un écran secondaire dédié aux notifications de 1,04 pouces.

On y apprend également, que ce P50 Pocket tourne sous EMUI 12, la surcouche Android de Huawei, et sera également possible d’installer HarmonyOS. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est placé sur le côté droit du smartphone.