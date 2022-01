Oppo Find 5X Pro : le smartphone haut de gamme en fuite

Le fabricant chinois lancera dans les prochaines semaines son nouveau terminal haut de gamme Oppo Find X5 Pro. En attendant, des photos espionnes ont étaient dévoilées et une partie de sa fiche technique sont déjà connues.

Le leaker @Andy001231 a partagé sur le réseau social chinois Weibo, plusieurs informations sur le futur smartphone haut de gamme d’Oppo à savoir le le Find X5 Pro. Des premières photos volées accompagnent également une partie de sa fiche technique.

Sur ces images, on confirme que ce smartphone portera bel et bien ce nom de « Find X5 Pro », et on aperçoit le module photo avec une forme atypique, adoptant 3 capteurs photo contre 4 sur l’ancienne génération.

On notera sur le dos du téléphone, la mention de la présence d’une nouvelle puce « MariSilicon X », qui est un processeur dédié au traitement des images d’Oppo qui procurera plus d’intelligence artificielle au traitement des photos du Smartphone.

Coté caractéristiques techniques, le leaker annonce la présence de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ainsi qu’un écran 2K LTPO 2.0, le tout tournant avec une batterie de 5000 mAh. Coté photo, le Find 5X Pro adoptera un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-Angle de 50 Mp et téléobjectif de 13 MP.