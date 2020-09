Xiaomi à la pointe de l’innovation !

Les équipementiers chinois percent dans le secteur de la téléphonie mobile. Après avoir arraché d’importants parts de marché, ils travaillent à présent sur le design des Smartphones pour séduire de nouveaux utilisateurs.

Il ne s’agit plus de Huawei ; mais de Xiaomi qui a réussi grâce à sa persévérance à se positionner dans la troisième place dans les ventes mondiales des téléphones au premier trimestre 2020. Et le fabricant chinois ne s’arrête pas là et compte rivaliser avec les plus grandes firmes. Pour ce faire, Xiaomi vient de déposer un brevet d’un Smartphone avec, à la fois, un écran flexible et coulissant. Un téléphone appelé du ‘’futur’’. L’objectif, comme nous l’avons souligné plus haut, est de continuer de séduire les utilisateurs, en cherchant toujours à être à la pointe de l’innovation !

Grâce à sa détermination, Xiaomi est devenue au cours des dernières années une marque très prisée dans le monde entier, grâce à un excellent rapport qualité-prix. Elle se démarque également par ses brevets innovants.

L’écran coulisserait donc vers le bas, recouvrant légèrement l’arrière de l’appareil, et ce dans le but de laisser apparaître la caméra à selfie et les autres capteurs dissimulés sous l’écran. Ce qui nous fait rappeler le Mi Mix 3. Il s’agit d’un Smartphone étonnant qui n’a ni bordures ni encoches, et c’est précisément grâce à un mécanisme coulissant sur l’arrière de l’appareil que les capteurs peuvent apparaître.

A suivre…