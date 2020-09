Huawei cible le marché algérien

Huawei Enterprise Business Group Afrique du Nord a lancé, la première édition, locale et régionale de la conférence mondiale «HC 2020 - Huawei Connect 2020». Un évènement qui durera deux jours (les 28 et 29 septembre).

Sous le slogan «Ensemble pour créer une nouvelle valeur technologique», Huawei vise à créer une valeur ajoutée dans le domaine de la transformation numérique intelligente à travers les cinq domaines technologiques et crée des scénarios créatifs et des solutions innovantes pour des partenariats solides. Visant l’Algérie, mais aussi l’Afrique du Nord, cette édition utilisera les deux principales langues de la région à savoir l’arabe et le français.

Au menu de cet évènement en ligne, des interventions officielles des dirigeants et cadres supérieurs de Huawei qui se relaieront lors des sessions de cette conférence incontournable du monde des TIC. La conférence HC 2020 a vu la participation d’un grand nombre de partenaires de Huawei et d’un groupe de leaders de différents secteurs (banques – pétrole et énergie – santé et secteur des entreprises), ainsi que d’une forte participation des médias. Une élite composée d’experts Huawei a également pu engager une conversation directe et interactive avec les participants et répondre à toutes leurs questions et demandes de renseignements sur la conférence et les nouvelles technologies numériques intelligentes.

« Le lancement de la première édition locale et régionale de la conférence HC 2020 est le fruit de la ferme conviction de Huawei en l’importance du marché Algérien et des marchés nord-africains dans le domaine des communications et des technologies de l’information », précise Huawei dans un communiqué de presse.

Au cours de la première journée de la conférence HC 2020, la lumière a été faite sur les stratégies de transformation numérique intelligente dans les institutions et les gouvernements, transformation dont les meilleurs exemples d’expérience et de bonne pratique ont été passés en revue.