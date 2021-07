Viber : Bientôt des filtres à réalité augmentée pour vos photos et vidéo

Viber, l'une des premières applications mondiales de messagerie et de communication, va bientôt intégrer à son application la magie des filtres à réalité augmentée. Au nom de ‘’Viber Lenses’’, cette nouvelle appli est le fruit d’un partenariat avec Snap Inc.

S’appuyant sur les outils développés par Snap, comme Camera Kit, Creative Kit ou Bitmoji, la nouvelle application de Viber va intégrer des filtres à réalité augmentée présents sur Snapchat, qui permettront d’utiliser des avatars Bitmoji personnalisables dans Viber. « Les ‘’Viber Lenses’’ ou filtres de Snap vont permettre aux utilisateurs de Viber d’ajouter pour la première fois la réalité augmentée à des messages vidéo ou des photos », indique un communiqué de presse.

Au lancement, il y aura 30 nouvelles Viber Lenses, avec des masques d’animaux, des personnages Viber, un filtre sous-marin, des chats très mignons, et bien plus encore. L’entreprise a prévu d’ajouter 300 viber Lenses d’ici la fin de l’année. Ces filtres ne sont pas destinés seulement aux clients, mais aussi aux entreprises. En effet, les marques pourront, elles aussi, créer leurs propres Lenses sur Viber. Le Fonds Mondial Pour La Nature (WWF), le FC Barcelone et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont parmi les premiers partenaires de Viber à proposer de nouvelles Lenses sur l’application. Ces Lenses personnalisées vont booster l’engagement des utilisateurs auprès de leurs marques préférées sur la plateforme Viber.

«Le partenariat entre Rakuten Viber et Snap nous aidera à proposer nos technologies de Réalité Augmentée dans des pays où Viber est bien implanté. De l’autre côté, les utilisateurs de Viber pourront exprimer toute leur créativité grâce à la Réalité Augmentée, sur leur appli de messagerie favorite», explique Elliot Solomon, Responsable des partenariats Caméra chez Snap Inc. Pour sa part, Djamel Agaoua, le CEO de Rakuten Viber a exprimé sa joie à l’idée de proposer la caméra Snap aux utilisateurs de Viber. », explique. « Grâce à ce partenariat, nous souhaitons libérer le potentiel créatif de nos utilisateurs avec la réalité augmentée. Nous avons hâte de voir de quelle manière innovante et amusante les gens vont communiquer avec leurs amis et leur famille », a-t-il souligné.

A noter enfin que ‘’Viber Lenses’’ viennent compléter une collection de stickers déjà intégrés à l’application, grâce auxquels chacun peut s’exprimer visuellement au cours de la discussion.