Les marques et les supermarchés investissent Jumia Algérie

Jumia, plateforme d’E-commerce n°1 en Afrique et en Algérie, célèbre ses 9 ans d’existence sur le continent africain, dont 7 ans de présence sur le marché algérien. A cette occasion, Jumia lance ‘’Jumia Anniversaire’’ qui commence le 4 Juillet sous le slogan “Avec vous, chaque jour”.

Jumia Algérie donne donc le coup d’envoi de son anniversaire sur sa plateforme de shopping Dimanche 4 Juillet avec sa 1ère vente flash à minuit ainsi que sur Jumia Food, du 4 au 17 Juillet pour célébrer avec tous ses partenaires et tous ses clients avec des offres exceptionnelles, des cadeaux, des jeux, des ventes flash, des livraisons gratuites et pleins d’autres surprises.

Au fil des années, Jumia s’est engagée à démocratiser l’achat en ligne en apportant des solutions et accompagnant, les grandes marques, les PME et les consommateurs algériens. Jumia en Algérie est ainsi devenue la plateforme de référence du pays, notamment des grandes marques, en passant en une année de 5 à 88 boutiques officielles. Ainsi les différentes marques nationales et internationales font leur passage au digital pour rendre leurs produits disponibles aux Algériens en ligne à l’instar des partenaires de Jumia Anniversaire, Nike, Groupe Seb, Air-Street, Unilever et LG Algérie.