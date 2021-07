Veon annonce sa décision de vendre ses actions au FNI : Matthieu Galvani, « Nous restons engagé pour l’entreprise et nos clients »

L'opérateur de téléphonie mobile Djezzy sera désormais à 100% Algérien suite à la décision de l'actionnaire Veon de vendre l'ensemble de ses parts à l'état Algérien, déjà majoritaire dans l'opérateur.

La multinationale néerlandaise a annoncé officiellement sa décision de quitter le marché de la téléphonie mobile Algérien en cédant ses parts détenues au sein de Djezzy à l’Etat algérien.

Pour rappel, Veon détient 45.57% de Omnium Telecom Algérie (maison mère de Djezzy). Il est à noter que la valorisation des parts de Veon n’a pas encore été révélée et selon Veon, » un processus en vertu duquel une évaluation par un tiers est effectuée pour déterminer la juste valeur marchande à laquelle le transfert doit avoir lieu ». Avec cette décision, Veon annonce vouloir se concentrer sur ses principaux marchés.



Contacté par mobilealgerie.com, Djezzy, par le biais de son PDG Matthieu Galvani, s’est refusé à tout commentaire concernant la décision de Veon. « Nous n’avons aucun commentaire à faire sur une décision d’actionnaires. En tant que Direction, nous restons pleinement engagés pour assurer la continuité du business pour poursuivre le développement digital de l’entreprise et améliorer la qualité de service pour nos clients qui demeurent au cœur de la stratégie de l’entreprise. Pour plus d’explications, je vous invite à contacter le Fonds National d’Investissement (FNI) et le groupe Veon » a-t-il précisé.