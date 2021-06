Djezzy se dote d’une salle de supervision pour ‘’mieux’’ servir ses clients !

Elle a été aménagée en un temps record ! opérationnelle en seulement 07 mois, il s’agit de la salle de supervision de Djezzy, cette dernière permet à l’opérateur de téléphonie mobile leader en Algérie à la fois d’améliorer la qualité de service mais aussi de réponde aux attentes des clients.

En faveur d’une rencontre avec la presse, Djezzy présente sa salle de supervision, elle permet aux équipes de l’opérateur de téléphonie mobile d’avoir une meilleure visibilité de son réseau et de répondre aux attentes des clients. « Grâce à ce centre, nous allons améliorer notre qualité de service (…) Nos équipes pourront intervenir en temps réel pour résoudre les doléances des clients », indique Matthieu Galvani, Directeur Général de Djezzy. Cette salle moderne dotée d’équipements de dernière technologie tourne grâce à des dizaines d’ingénieurs répartis en brigade et est fonctionnelle 24h/24 et 7j/7. « Nos ingénieurs font un travail interactif ; dès signalement d’un problème, l’ordre est donné à nos équipes sur le terrain pour intervenir rapidement afin de résoudre le problème dans les meilleurs délais », explique M Galvani. Cette salle permet également la gestion à distance des différents sites de Djezzy à travers le territoire national, même dans les endroits les plus reculés du pays.

Prenant la parole, Ali Zegane, Directeur des opérations technologiques fait savoir que la salle enregistre plus de 60 000 alarmes/jour. Selon lui, cette salle offre à Djezzy une ‘’meilleure visibilité de son réseau’’. « Djezzy a investi dans le développement… cette salle nous fait gagner du temps pour satisfaire nos clients », a-t-il souligné.

Avec près de 15 millions d’abonnés, Djezzy met le paquet pour ‘’mieux satisfaire’’ ses abonnés. « 65% des internautes algériens utilisent le streaming (…) Conscients de cette réalité, nous voulons à tout prix résoudre tous les problèmes pour offrir à nos clients le meilleur réseau », dira le DG de Djezzy.

Djezzy en discussion avec le Gouvernement algérien !

Lors d’un point de presse organisé, hier, au niveau du siège de Djezzy sis à Dar El Beida, Matthieu Galvani annonce que Djezzy a soumis une proposition ‘’très intéressante’’ au gouvernement algérien pour la réalisation d’un câble sous marin pour l’Algérie. « Les discussions sont en bonne voie, une fois ce projet réalisé, nous enregistrerons une amélioration significative de la qualité du réseau », a-t-il déclaré aux journalistes.

Rappelons qu’au début de cette année, le ministre des télécommunications avait déclaré que « l’Algérie se dotera prochainement d’un 4e câble sous-marin, ce qui permettra d’augmenter le débit d’Internet et la sécurisation du réseau de communication du pays avec l’étranger ».