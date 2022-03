Sony s’associe à Honda pour créer des voitures électriques

Le géant mondial de l’électronique Sony, envisage en collaboration avec le constructeur Honda de lancer une société commune, pour la conception et la vente de voitures électriques. Le projet n’a pas encore été finalisé, mais les deux entités ont signé un protocole d’accord.

Face aux avancées technologiques intégrées dans les véhicules, de plus en plus de fabricant d’électroniques ou de smartphones, se lancent dans l’industrie automobile. C’est ainsi autour de Sony d’envisager son entrée sur le segment des voitures électriques.

En effet, le fabricant japonais, s’est associé au constructeur Honda et ont annoncé la création d’une coentreprise pour la fabrication et vente de voitures électriques. Sony avait déjà pour rappel, dévoilé une berline électrique Vision-S au CES 2020, puis le SUV Vision-S 02.

L’idée du partenariat est de combiner les compétences des deux entreprises, avec Honda qui concevrait, fabriquerait et commercialiserait le premier modèle, tandis que Sony s’occupera de la plateforme et des services de mobilités.

“L’objectif de Sony est de ‘remplir le monde d’émotions grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie. Grâce à cette alliance avec Honda, qui a accumulé une vaste expérience mondiale et des réalisations dans l’industrie automobile pendant de nombreuses années et qui continue à faire des avancées révolutionnaires dans ce domaine, nous avons l’intention de nous appuyer sur notre vision de ‘faire de l’espace de mobilité un espace émotionnel’, et de contribuer à l’évolution de la mobilité centrée sur la sécurité, le divertissement et l’adaptabilité”. A déclaré Kenichiro Yoshida, PDG de Sony, dans un communiqué.