Mondial 2022 : Ooredoo signe un partenariat avec Ericsson pour le déploiement de la 5G Indoor dans les stades au Qatar

Ooredoo a annoncé la mise en œuvre avec succès de la première solution 5G indoor partageable avec le monde au Qatar, atteignant des vitesses record de 1,5 Gigabyte par seconde.

La solution 5G Indoor a été déployée commercialement dans les principaux stades du Qatar pour renforcer l’expérience immersive des supporters lors des grands événements sportifs.

La nouvelle solution indoor prend en charge la bande complète et des fonctionnalités multi-entrées et multi-sorties 4×4 MIMO, permettant à Ooredoo d’offrir aux clients une expérience 5G indoor à des vitesses ultra-rapides dépassant 1 Gigabyte/s.

En garantissant aux utilisateurs finaux des performances fiables et des vitesses ultra-rapides du réseau mesurées en gigabyte, cette solution répond également aux exigences des utilisateurs à forte demande notamment lors d’événements sportifs majeurs – tel que la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ – qui connait des volumes de trafic très élevés.

A cette occasion, le Président-directeur général de Ooredoo Qatar, Sheikh Mohammed Bin Abdullah Al Thani, a déclaré :« Le réseau 5G se distingue par sa capacité à développer de nouvelles utilisations au Qatar, puisque les services de communication dans les infrastructures et installations contribueront à réaliser ses opportunités et à encourager la création de nouvelles affaires. Cette nouvelle solution indoor partageable permet également de répondre, de diverses manières, aux besoins de réseau haute capacité et de satisfaire rapidement les demandes du marché. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Ericsson sur les solutions 5G partageables aidera à déployer des réseaux indoor plus rapidement et à offrir le plus haut niveau possible en termes de performances pour créer de nouvelles opportunités pour les réseaux 5G et renforcer l’expérience digitale de nos clients. »

La nouvelle solution, qui a été testée lors de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021™ organisée récemment au Qatar, a confirmé son efficacité et sa grande capacité à répondre aux exigences multiples des utilisateurs du réseau, et à offrir une capacité élevée pour chaque utilisateur avec des vitesses ultra rapides maximales atteignant 1,5 Gigabyte/s.

La flexibilité de la solution et la rapidité de son lancement sur le marché ont permis à Ooredoo et Ericsson de finaliser son déploiement quelques semaines seulement avant le tournoi.

De son côté, le Président d’Ericsson au Moyen-Orient et en Afrique, M. Fadi Pharaon a déclaré : » Les solutions télécoms indoor avancées ont contribué ces dernières années, au développement de nouveaux cas d’utilisation des réseaux 5G dans des lieux stratégiques tels que les aéroports, les usines, les stades et les entreprises. Les solutions 5G indoor partageables se distinguent par leurs capacités à évoluer, et à devenir plus flexibles et plus rapides à commercialiser sur le marché. Nous sommes convaincus que ces solutions aideront Ooredoo à offrir aux clients des expériences exceptionnelles à travers tout le territoire du Qatar et à explorer des perspectives d’utilisation multiples et variées dans les espaces intérieurs. »

Compatible avec les réseaux 5G et l’Internet des objets l’IoT, le système Ericsson Radio Dot a été conçu pour permettre aux fournisseurs de services de bénéficier des capacités de communications indoor et des expériences 5G simplifiées.