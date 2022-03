Jeux méditerranéens : lancement prochain des tests techniques sur les équipements internet dans les infrastructures sportives

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a annoncé, dimanche à Oran, le lancement la semaine prochaine de la phase des tests techniques sur les équipements internet à haut débit dans les infrastructures sportives, qui devront accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022.

Dans une déclaration à l’APS en marge de sa visite de travail et d’inspection au complexe olympique de Belgaïd (Oran est), en compagnie du ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, il a indiqué que la pose et le montage de tous les équipements d’internet à haut débit d’Algérie Télécom ont été achevés au niveau de toutes les infrastructures sportives, ainsi qu’au niveau du village méditerranéen.

Le ministre a déclaré que les tests techniques seront entamés la semaine prochaine pour que les équipements soient prêts avant le lancement des JM prévus l’été prochain à Oran.

M.Bibi Triki a indiqué que son secteur prend en charge l’équipement de la ville d’Oran en infrastructure de télécommunications à la hauteur des exigences d’une telle manifestation méditerranéenne.



A ce propos, il a indiqué que toutes les entreprises du secteur, notamment Algérie Télécom ont entamé le travail depuis des mois, parallèlement à l’achèvement des travaux de réalisation des installations sportives, pour que l’infrastructure des télécommunications soit prête, que ce soit pour la fibre optique, la couverture en téléphonie mobile ou encore le satellite algérien « Alcom Sat1 » pour sécuriser ce réseau.

Lors des Jeux méditerranéens, de nombreux services seront inclus, comme le Wifi à l’intérieur des stades et des installations qui accueilleront les compétitions ou au sein du village méditerranéen, a encore annoncé le ministre, signalant que les services de son secteur œuvrent actuellement à améliorer le niveau de débit et de couverture pour les téléphones mobiles ou l’internet afin que la 19e édition des JM se déroulera dans les meilleures conditions en matière de technologies de l’information et de la communication.

Au nouveau pôle urbain « Chahid Ahmed Zabana » de Misserghine, le ministre de la Poste et des Télécommunications a inauguré, en compagnie du ministre de la Numérisation et des Statistiques, deux bureaux de poste et le raccordement de 4.000 logements au réseau de fibre optique jusqu’au domicile avec un débit de 100 mégas par seconde.



A noter que les travaux sont en cours dans ce même pôle urbain pour connecter 4.000 autres foyers au réseau de fibre optique jusqu’au domicile. (APS)